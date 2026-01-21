Ronaldo marca com assistência de Félix na vitória do Al Nassr sobre Damac

O avançado Abdulrahman Ghareeb abriu o marcador para o Al Nassr logo aos cinco minutos, com os comandados de Jesus a controlarem totalmente as operações durante o primeiro tempo do encontro da 17.ª ronda do campeonato da Arábia Saudita.



Porém, apesar do domínio, o Al Nassr, que jogava fora, não conseguiu alargar a vantagem, algo que aconteceu já depois do intervalo, por intermédio de Ronaldo, que aproveitou um passe 'açucarado' de Félix para estabelecer o 2-0 aos 50 minutos.



Depois, veio a reação da equipa anfitriã, que nunca 'baixou os braços' e reduziu aos 68 minutos, por intermédio do defesa marroquino Jamal Harkass.



Até ao final, o Damac fez tudo para alcançar o empate, mas não conseguiu marcar mais nenhum golo, e o Al Nassr ainda viu um golo anulado a Ronaldo (melhor marcador do campeonato, com 16 golos), por fora de jogo, aos 84 minutos.



Com a vitória, o Al Nassr recuperou o segundo lugar que tinha sido tomado na véspera pelo Al Ahli, que ganhou em casa ao Al-Khaleej, do luso Pedro Rebocho, por 4-1, tendo ambas as formações 37 pontos, menos quatro pontos do que o líder Al Hilal (41), de Rúben Neves, que recebe na quinta-feira o Al Fayha, orientado pelo português Pedro Emanuel.



Por seu turno, o Damac, que somou o quinto jogo consecutivo sem vencer (três derrotas e dois empates), segue em 15.º com 11 pontos, apenas um ponto acima da 'linha d'água'.

