Ruben Amorim despedido do Manchester United

As palavras do treinador português não foram bem recebidas pela direção dos 'red devils', apesar de Sir Jim Ratcliffe ter garantido, em outubro, que lhe daria três anos para recolocar o clube no caminho das vitórias.





A tensão terá origem numa relação cada vez mais desgastada com o diretor de futebol, Jason Wilcox, devido à política de contratações e à pouca influência que Amorim sente ter nas decisões.





O desentendimento começou no verão, quando o técnico indicou Ollie Watkins, do Aston Villa, como prioridade para reforçar o ataque, mas acabou por ver o clube investir 75 milhões de euros em Benjamin Sesko, do Leipzig.





Seguiram-se divergências sobre Antoine Semenyo, alvo que Amorim considerava demasiado caro, e sobre a gestão de jovens como Kobbie Mainoo, cuja permanência no plantel é vista pelo treinador como sinal de falta de confiança na sua visão.





Na conferência de imprensa, Amorim deixou claro o seu desagrado: “Vim para ser manager do Manchester United, não apenas treinador. Vou continuar por mais 18 meses ou até a direção decidir mudar. Esse foi o acordo.” O técnico reforçou que quer ter influência em todas as áreas e criticou a incapacidade do clube para lidar com pressões externas.





Amorim, de 40 anos, chegou aos ‘red devils’ no início de novembro de 2024 e tinha contrato até ao final da temporada 2026/27, depois de pouco mais de quatro temporadas ao serviço do Sporting, no qual conquistou três campeonatos – na última temporada, acabou por ser Rui Borges a comandar após a saída do antigo médio. Antes, Amorim tinha treinado o Casa Pia e o Sporting de Braga, ao serviço do qual conquistado a primeira das suas três Taças da Liga.



No Manchester United, o treinador português tinha apenas 24 vitórias em 63 encontros, deixando o clube na sexta posição da Liga inglesa, com os mesmos pontos do Chelsea e a três do Liverpool, na última posição de acesso à Liga dos Campeões, além de ter chegado à final da Liga Europa na última temporada.











Manchester já oficializou a saída





: "Ruben Amorim deixou o cargo de treinador principal do Manchester United.



Ruben foi nomeado em novembro de 2024 e levou a equipa à final da Liga Europa da UEFA em Bilbao, em maio.



Com o Manchester United na sexta posição da Premier League, a diretoria do clube, a contragosto, tomou a decisão de que é o momento certo para fazer uma mudança. Isso dará à equipa a melhor oportunidade de alcançar a melhor colocação possível na Premier League."



O clube agradece ao treinador português a contribuição e deseja-lhe "tudo de bom para o futuro." O clube inglês já publicou na sua página oficial a saída do treinador português, através de um comunicado onde se pode ler



O comando tecnico passa agora para as mãos de Darren Fletcher e vais estar no banco no próximo jogo contra o Burnley, esta quarta-feira.