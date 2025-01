Ruben Amorim prepara "limpeza" no Man. United

O Manchester United está disposto a vender já no mercado de janeiro três jogadores: Victor Lindelof, Casemiro e Christian Eriksen. A informação está a ser avançada em Inglaterra.

Os três elementos não são prioridade para Ruben Amorim para a segunda metade de 2024/25.



Victor Lindelof é central e conta 30 anos. Em 2024/25 soma apenas nove encontros. Já Casemiro tem 32 anos e na presente época leva 22 partidas, com três golos marcados.



Christian Eriksen tem os melhores números, com 17 jogos, quatro golos e três assistências e tem 32 anos. Apenas Casemiro termina contrato em 2026, com os outros dois elementos a encontrarem-se no último meio ano de vínculo.