Ruben Amorim revela ambição antiga de treinar histórico AC Milan

"Há ambições que nos acompanham ao longo da carreira, e treinar o Milan sempre foi uma das minhas”, considerou Ruben Amorim, citado pelo clube italiano e pouco depois do anúncio da sua contratação, num comunicado omisso em relação à duração do vínculo.



Ruben Amorim, de 41 anos, terá no ‘colosso’ italiano a sua segunda experiência como treinador no estrangeiro, depois de ter assumido outro gigante europeu, o Manchester United, no qual não chegou a completar duas épocas.



O treinador e ex-futebolista, que teve grande sucesso em Portugal, nomeadamente à frente do Sporting, com dois campeonatos e um último em que saiu ainda em novembro, quando os ‘leões’ lideravam, foi despedido do Manchester United em janeiro de 2026.



Na sua chegada a Milão, o treinador fez questão de lembrar a importância histórica que o clube tem, sendo ainda a segunda equipa com mais Ligas dos Campeões da história (sete), atrás de Real Madrid, e na Liga italiana a terceira, com 19 ‘scudettos’.



“Sei exatamente o que este clube significa: história, prestígio e uma extraordinária claque em todo o mundo. É um desafio que abraço com orgulho e entusiasmo, plenamente consciente do que estas cores representam. Mal posso esperar para começar e viver todos os dias a paixão que move o AC Milan”, disse Amorim.



O antigo internacional português iniciou-se como treinador em 2018/19, ainda no Casa Pia, no Campeonato de Portugal, seguindo-se passagens pelo Sporting de Braga B e equipa principal, da qual deu o ‘salto’ para o Sporting, em março de 2020.