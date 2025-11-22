Futebol Internacional
Ruben Dias marca, mas não evita derrota do Manchester City em Newcastle
O internacional português Ruben Dias marcou hoje na derrota do Manchester City em casa do Newcastle (2-1), em jogo da 12.ª jornada da Liga inglesa de futebol.
Dias, que não marcava pelo City há mais de três anos, ‘faturou’ aos 68 minutos, num remate na sequência de um canto, para então dar esperança ao conjunto orientado por Pep Guardiola de fugir à derrota.
Depois de uma primeira parte sem golos, a equipa da casa, que vinha de duas derrotas seguidas na Premier League, construiu o triunfo às custas de Harvey Barnes, que ‘bisou’, aos 63 e 70, para elevar o conjunto ao 14.º lugar, com 15 pontos.
Se o Newcastle, que já venceu o Benfica este ano na Liga dos Campeões, pôs fim a uma série negativa, os ‘citizens’, que tiveram também o capitão Bernardo Silva e Matheus Nunes no ‘onze’ titular, cedem o terceiro lugar.
O triunfo do Chelsea ante o Burnley (2-0) no início do dia eleva os ‘blues’ ao segundo posto, com 23 pontos, somando o City 22, numa tabela encimada pelo Arsenal (26), que no domingo recebe o Tottenham.
Para o Chelsea, o português Pedro Neto (37 minutos) marcou o primeiro golo ao Burnley, que teve Florentino no 'onze', com o argentino Enzo Fernández (88) a confirmar o triunfo.
O Liverpool perdeu em casa por claros 3-0 com o ‘aflito’ Nottingham Forest, que já jogou com o FC Porto e ainda jogará com o Sporting de Braga na Liga Europa, e pode ficar a 11 pontos da liderança, caso o Arsenal ganhe no domingo.
Os 'reds' ocupam o 11.º posto, com 18 pontos, enquanto o Nottingham Forest é 16.º, com 12, e deixou a zona de despromoção, tal como o West Ham, do seu antigo treinador Nuno Espírito Santo, que subiu a 17.º, com um empate a dois golos em casa do Bournemouth.
O Fulham, treinado por Marco Silva, venceu hoje o Sunderland, sexto, graças a um tento solitário do ex-Benfica Raúl Jiménez (84), seguindo em 15.º lugar.
Na 20.ª e última posição, ainda sem vitórias, o Wolverhampton, com Toti Gomes no 'onze' e José Sá no banco, perdeu em casa com o Crystal Palace, por 2-0, com golos do colombiano Daniel Muñoz (63 minutos) e do espanhol Yeremy Pino (69).
No domingo, além do jogo do líder, o Aston Villa visita o Leeds, numa ronda que só termina na segunda-feira, com a receção do Manchester United, de Ruben Amorim, ao Everton.
