Rudi Garcia é o novo treinador da seleção belga

O novo treinador da seleção belga será apresentado hoje, em conferência de imprensa.



Rudi Garcia, de 60 anos, estava sem dirigir uma equipa desde o final de 2023, quando deixou o cargo no Nápoles, depois de cinco meses no comando do clube, onde chegou proveniente do Al-Nassr, da Arábia Saudita.



Passou a maior parte da sua carreira em França, onde foi treinador do Lille, onde conquistou os títulos da Taça e da Liga em 2011, do Marselha, que conduziu à final da Liga Europa, e do Lyon. Em Itália treinou o AS Roma, entre 2013 e 2016.