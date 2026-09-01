Futebol Internacional
Rüdiger despede-se da seleção alemã aos 33 anos
O defesa Antonio Rüdiger anunciou, esta terça-feira, o adeus à seleção da Alemanha, que representou pela última vez no Mundial2026. O central está focado no trabalho em Espanha, onde joga pelo Real Madrid de José Mourinho.
No anúncio oficial nas redes sociais, o jogador salienta que, após longa reflexão, pretende abrir caminho à nova geração de futebolistas germânicos.
"Quando vesti a camisola da Alemanha pela primeira vez, em 2014, nunca imaginei, nem nos meus sonhos mais loucos, que isso me levaria a 86 jogos pela seleção. Apesar de termos escapado aos principais títulos nos últimos torneios e de termos sofrido algumas derrotas dolorosas, este período foi incrivelmente especial para mim", escreveu o jogador de 33 anos.
Rüdiger agradeceu aos seus companheiros de equipa "por cada desafio partilhado em campo" e aos antigos selecionadores Joachim Löw, Hansi Flick e Julian Nagelsmann, bem como ao treinador das camadas jovens Horst Hrubesch.
"Quando vesti a camisola da Alemanha pela primeira vez, em 2014, nunca imaginei, nem nos meus sonhos mais loucos, que isso me levaria a 86 jogos pela seleção. Apesar de termos escapado aos principais títulos nos últimos torneios e de termos sofrido algumas derrotas dolorosas, este período foi incrivelmente especial para mim", escreveu o jogador de 33 anos.
Rüdiger agradeceu aos seus companheiros de equipa "por cada desafio partilhado em campo" e aos antigos selecionadores Joachim Löw, Hansi Flick e Julian Nagelsmann, bem como ao treinador das camadas jovens Horst Hrubesch.
(Com Lusa)
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