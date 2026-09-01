Rüdiger despede-se da seleção alemã aos 33 anos





(Com Lusa)

No anúncio oficial nas redes sociais,"Quando vesti a camisola da Alemanha pela primeira vez, em 2014, nunca imaginei, nem nos meus sonhos mais loucos, que isso me levaria a 86 jogos pela seleção.", escreveu o jogador de 33 anos.Rüdiger agradeceu aos seus companheiros de equipa "por cada desafio partilhado em campo" e aos antigos selecionadores Joachim Löw, Hansi Flick e Julian Nagelsmann, bem como ao treinador das camadas jovens Horst Hrubesch.