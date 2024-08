Rui Borges quer Vitória pronto a "ultrapassar problemas" criados pelo Zurique

Convencido de que "a maior capacidade" dos seus pupilos na ronda anterior da competição europeia, que se saldou por dois triunfos perante o Floriana (1-0 em Malta e 4-0 em Guimarães), foi a de "serem sérios", o técnico prometeu foco na antecâmara do duelo com uma equipa que vai "colocar à prova" a formação vitoriana.



"Olho para o jogo como o próximo. Foco-me nele, foco-me no adversário. Foco-me no que poderemos ser capazes de fazer, cientes de que há dois jogos que ditam uma eliminatória que queremos passar. Queremos ganhar e passar esta eliminatória. Vamos ter problemas, mas estamos capacitados para os ultrapassar", disse, no lançamento do jogo marcado para Zurique, com início às 19:00 locais (18:00 de Lisboa).



À espera de ver o conjunto de Guimarães "superiorizar-se ao máximo", ainda que os jogadores "percebam mentalmente" que nem sempre vão 'estar por cima' nos 90 minutos, o treinador de 43 anos prometeu uma "boa resposta", fiel ao que até agora foi treinado, perante um adversário com três vitórias e dois empates em jogos oficiais, que "parece motivado", a "ganhar as suas dinâmicas".



O 'timoneiro' vitoriano rejeitou ainda que o plantel possa sentir cansaço na "fase de jogos congestionada" que se aproxima, face ao arranque da I Liga portuguesa na sexta-feira, e considerou que a competição é crucial para cimentar o trabalho da pré-temporada.



"A equipa vai estar preparada. Estes jogos servem de pré-época e não podemos fugir a isso, por causa dos minutos de jogo. Os treinos dão-lhes coisas, mas só o ritmo de jogo é que lhes dá outras que não conseguimos dar em treino. Aos poucos, vamos ficando melhores", realçou.



Agradado com o plantel à disposição, até por estar recheado de "jogadores capazes e cientes de que podem ser opção", Rui Borges mostrou-se preparado para mais entradas e saídas neste 'mercado', vincando que em nada interferem com o seu planeamento, e referiu que o atacante Gustavo Silva, hoje oficializado como reforço, é mais "um para ajudar".



"Fez uma boa época, mas na II Liga, não na I Liga. O atleta tem de perceber que está num patamar de exigência diferente. Nós, treinador e estrutura, vimos nele capacidade para representar o Vitória. Por isso é que estava completamente identificado. Acredito que se incorpore bem no grupo ao nível da qualidade humana", disse, a propósito do brasileiro ex-Nacional.



Titular nos dois embates com o Floriana, o médio Nuno Santos disse, por seu turno, "estar pronto" para ajudar o Vitória "em qualquer jogo e em qualquer treino" e considerou que a primeira mão com os suíços é mais uma oportunidade para "demonstrar as ideias" trabalhadas na pré-época.



O Vitória de Guimarães defronta os suíços Zurique, em jogo da primeira mão da terceira pré-eliminatória da Liga Conferência, na quinta-feira, a partir das 19:00 locais (18:00 de Lisboa), no Estádio Letzigrund, em Zurique, com arbitragem do romeno Marian Barbu.