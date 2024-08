Rui Jorge revela escolhas para jogos do Euro2025

A equipa das quinas irá jogar diante da Croácia, em Karlovac, no Estádio Branko Cavlovic-Cavlek. A partida realiza-se dia 10 de setembro, pelas 18h00.



Recorde-se que Portugal é primeiro classificado do Grupo G, com 18 pontos somados em sete partidas, seguida da Grécia (com 14 pontos em oito jogos), da Croácia (com 13 pontos em seis jogos), das Ilhas Faroé (com sete pontos em seis jogos), da Bielorrússia (com seis pontos em nove jogos) e de Andorra (com três pontos em oito jogos).



No seu percurso, a seleção conta com vitórias diante de Andorra (3-0 em casa), Bielorrússia (5-0 fora e 6-1 em casa), Grécia (2-0 em casa), Ilhas Faroé (4-0 em casa) e Croácia (5-1 em casa). O único desaire aconteceu na Grécia (1-2).



A concentração do conjunto nacional está agendada para a próxima segunda-feira, dia 2 de setembro, no Algarve, em Lagos.



Eis a lista completa:



Guarda-redes: André Gomes (SL Benfica), João Carvalho (SC Braga) e Samuel Soares (SL Benfica).



Defesas: Eduardo Quaresma (Sporting CP), Flávio Nazinho (Cercle Brugge KSV), Gabriel Brás (FC Porto), Rafael Rodrigues (AVS), Rodrigo Gomes (Wolverhampton Wanderers FC), Rodrigo Pinheiro (FC Famalicão) e Tomás Araújo (SL Benfica).



Médios: Bernardo Folha (Al Wahda), Dário Essugo (Sporting CP), Gustavo Sá (FC Famalicão), João Marques (SC Braga), Mateus Fernandes (Southampton FC), Paulo Bernardo (Celtic FC) e Vasco Sousa (FC Porto).



Avançados: Carlos Borges (AFC Ajax), Fábio Silva (Wolverhampton Wanderers FC), Henrique Araújo (FC Arouca), Pedro Santos (Moreirense FC), Rodrigo Mora (FC Porto) e Tiago Tomás (VFL Wolfsburg).



Depois deste embate frente à Croácia, a formação portuguesa encerrará a qualificação na janela internacional de outubro, diante das Ilhas Faroé (11 de outubro, em Klaksvik) e de Andorra (15 de outubro, em Andorra la Vella).