Sá Pinto perde Supertaça do Irão

Em Isfahan, Roozbeh Chesmi inaugurou o marcador para o emblema orientado por Sá Pinto, aos 12 minutos, uma vantagem que viria a ser anulada por Amirhossein Hosseinzadeh (87), de penálti, e o croata Tomislav Strkalj (90+2).



Desta forma, Sá Pinto falhou a segunda conquista deste troféu na carreira, depois de ter erguido na primeira passagem pelo Esteghlal, na época de 2022/23.



Na ronda inaugural do campeonato iraniano, agendada para 19 de agosto, o Esteghlal volta a encontrar o Tractor, atual campeão em título.