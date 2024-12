Os angolanos do Sagrada Esperança empataram hoje sem golos na visita ao Djoliba AC, do Mali, em jogo da terceira jornada da Liga dos Clubes Campeões Africanos em futebol e estão em terceiro do grupo D, com dois pontos.

Na próxima jornada, os angolanos rececionam, em Luanda, o mesmo adversário, no dia 02 de janeiro, em jogo da quarta jornada da maior competição africana de clubes.



O Esperance de Tunis lideram o Grupo D, com sete pontos, seguidos do Pyramids, do Egito, segundo com quatro, enquanto o Djoliba AC ocupa a quarta e última posição, com dois.