Salah pediu desculpa aos colegas do Liverpool após ter criticado clube e treinador

“Mo é crescido e pode dizer o que quiser. Pediu-nos desculpa, dizendo ‘se atingi alguém, peço desculpa’. É o tipo de homem que ele é”, detalhou Jones.



Salah criticou duramente o Liverpool e o treinador depois do empate dos ‘reds’ diante do Leeds (3-3), na Liga inglesa, dizendo não perceber porque foi ‘atirado’ para o banco.



“Estou muito, muito desiludido. Fiz tanto por este clube ao longo dos anos, especialmente na última época. Agora, estou sentado no banco e não sei porquê. Parece que o clube me tornou um bode expiatório”, desabafou o avançado de 33 anos, em 06 de dezembro.



Fundamental na conquista do título inglês na temporada passada, na qual foi eleito jogador do ano da Premier League pela Associação de Futebolistas Profissionais, o internacional egípcio tem sido preterido por Slot esta época.



Após as críticas de Salah, o treinador deixou-o fora da convocatória para o jogo com o Inter Milão, da fase de liga da Liga dos Campeões, recuperando a avançado no encontro seguinte, na vitória frente ao Brighton, na 16.ª jornada do campeonato.



O avançado está atualmente na seleção egípcia, com a qual vai disputar a Taça das Nações Africanas (CAN).

