Salário proposto pelo Manchester United a Solskjaer surpreende

O Manchester United procura novo substituto de Ruben Amorim e Solskjaer é o preferido da estrutura. No entanto, a vaga para treinador do Manchester United só ficará preenchida definitivamente em 2026/27, já que o contrato do norueguês vai terminar a 30 de junho.



Na Noruega escreve-se que Solskjaer já esteve no centro de treinos para uma entrevista, onde recebeu uma proposta de salário bastante mais baixa face à realidade inglesa. O antigo treinador dos red devils poderá estar de regresso por cerca de 63 mil euros semanais. Ruben Amorim, como meio de comparação, recebia 155 mil euros por semana.



No contrato está ainda estipulado um valor bónus de 4,5 milhões de euros, caso o Manchester United se apure para a próxima edição da Liga dos Campeões. Os red devils mantêm-se com os mesmos três pontos de distância dos lugares de apuramento direto para a liga milionária.



Independentemente da duração do contrato, o técnico norueguês já tinha demonstrado interesse em regressar a Inglaterra, segundo avançaram Rich Fay e Fabrizio Romano.



De acordo com o Nettavisien, já se ultimam os termos pessoais entre Solskjaer e o emblema inglês. Esta será a sua segunda passagem por Old Trafford, que deixou em 2021.