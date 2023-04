Salernitana adia festa do Nápoles

Depois do desaire da Lazio por 3-1 no reduto do Inter Milão, no primeiro jogo do dia, os napolitanos ‘engalanaram-se’ para a festa do terceiro título, depois do ‘bis’ da equipa liderada por Maradona em 1986/87 e 1989/90, mas falharam o objetivo.



O uruguaio Mathías Oliveira ainda adiantou os anfitriões, aos 62 minutos, num cabeceamento em resposta a um canto marcado na direita por Raspadori, levando à loucura o mítico São Paulo, agora rebatizado Diego Armando Maradona.



Mas, aos 84 minutos, o senegalês Boulaye Die selou a igualdade, com um remate colocado, na sequência de uma brilhante jogada individual, no que foi um enorme ‘balde de água gelada’ para os adeptos do Nápoles, que encheram por completo o estádio.



Na parte final, a formação da casa, mais no ‘desespero’, ainda tentou tudo para chegar ao golo da vitória, mas não conseguiu, com a Salernitana a somar, sensacionalmente, o nono jogo consecutivo a pontuar (duas vitórias e sete empates).



Paulo Sousa já não viu do banco os derradeiros minutos, uma vez que viu o cartão vermelho aos 90+2, aparentemente por protestos para com a equipa de arbitragem.



Na classificação, o Nápoles passou a contar 79 pontos, contra 61 da Lazio, que pode perder ainda hoje o segundo lugar do campeonato para a Juventus, terceira, que conta 59 e joga a partir das 19:45 no reduto do Bolonha.



Se a ‘velha senhora’ vencer, o Nápoles precisa para chegar ao título de um triunfo na próxima ronda, na quinta-feira, em Udine, e, se isso não acontecer, basta aos napolitanos a igualdade.



O quarto colocado é o Inter Milão, ‘carrasco’ de FC Porto (oitavos de final) e Benfica (quartos de final) na Liga dos Campeões, depois da reviravolta de hoje na receção à Lazio.



Os forasteiros adiantaram-se com um tento do brasileiro Felipe Anderson, aos 30 minutos, mas, na parte final, um ‘bis’ do argentino Lautaro Martínez, aos 78 e 90, e um tento do alemão Robin Gosens, aos 83, deram o triunfo ao ‘internazionale’.



Com este resultado, o Inter igualou os 57 pontos de AC Milan (quinto) e Roma (sexta), que no sábado empataram a um golo na capital transalpina, com dois golos nos descontos.



Nos outros encontros já hoje disputados, o Sassuolo ganhou em casa ao Empoli por 2-1, numa reviravolta selada por um ‘bis’ de Domenico Berardi sobre o final, e a Cremonese empatou 1-1 na receção ao Verona.