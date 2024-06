Samuel Essende troca o Vizela pelo Augsburgo

O internacional pela República Democrática do Congo, de 26 anos, vinculou-se ao emblema germânico até 2028, após uma temporada ao serviço do Vizela, que foi despromovido ao segundo escalão português.



Apesar de nenhum dos clubes ter revelado os valores envolvidos no negócio, a comunicação social portuguesa refere que o Augsburgo, 11.º classificada na última edição da Bundesliga, pagou cerca de cinco milhões de euros pelo avançado.



Essende, que fez grande parte da formação no Paris Saint-Germain, chegou ao Vizela no início da época passada, por empréstimo dos franceses do Caen, mas os vizelenses acabaram por contratá-lo em definitivo.



Pelos minhotos, participou em 31 jogos na I Liga e marcou 15 golos (quase metade do total da equipa na competição, 36), ainda assim insuficientes para a permanência do Vizela no principal escalão, em que terminou na 17.ª e penúltima posição.