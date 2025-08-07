Santa Clara tenta em casa do Larne ficar mais próximo da fase seguinte

Após eliminarem os croatas do Varazdin na fase anterior da Liga Conferência, recuperando de um 2-1 na primeira mão com um 2-0 em casa, os açorianos travam agora argumentos com o Larne, a escassos dias da estreia na I Liga, no domingo, em casa do Famalicão.



O Santa Clara, quinto classificado na época passada, vai bater-se nesta sua terceira campanha europeia com um adversário que vem da primeira ronda e que eliminou o Auda, da Letónia, e o Prishtina, do Kosovo, respetivamente, no desempate por grandes penalidades.



Caso saia vitorioso do confronto com o Larne, a formação insular, orientada por Vasco Matos, vai encontrar no play-off, que antecede a fase de liga da Liga Conferência, os kosovares do Ballkani ou os irlandeses do Shamrock Rovers.



Os açorianos visitam o Larne, hoje, pelas 20:00, na primeira mão da terceira pré-eliminatória da Liga Conferência, numa partida que será dirigida pelo árbitro sueco Adam Ladebäck.

