Scott McTominay impede o Inter de fugir na liderança da Serie A

O médio escocês, que em 2024/25 foi eleito o melhor jogador da Serie A, marcou aos 26 e 81 minutos, anulando por duas vezes a vantagem do Inter, que marcou aos nove, por Dimarco, e aos 73, pelo turco Hakan Çalhanoglu, na marcação de uma grande penalidade.



Já nos descontos, o arménio Mkhitaryan acertou com estrondo no poste, levando os adeptos da casa ao ‘desespero’, com o Inter a não conseguir assim chegar à sétima vitória seguida na Serie A.



Com o empate do AC Milan no terreno da Fiorentina (1-1), o Inter poderia terminar a 20.ª jornada com cinco pontos de vantagem no topo do campeonato, mas acabou por manter os três sobre o seu vizinho e eterno rival.



Já o Nápoles divide o terceiro posto com a Roma, ambos com 39 pontos, a quatro do primeiro lugar.



Horas antes, Nuno Tavares assistiu do banco de suplentes ao triunfo da Lazio no campo do Verona, por 1-0. Valeu o autogolo do dinamarquês Victor Nelson aos 79 minutos.



A Lazio subiu ao oitavo posto, enquanto o Verona passou a dividir o último lugar com o Pisa.

