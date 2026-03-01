EM DIRETO
Seis golos no empate da Juventus em Roma

Francisco Conceição apontou um golo no empate da Juventus em Roma (3-3), jogo da 26ª jornada da Liga italiana cujo resultado foi fixado já no tempo de compensação.

A ‘vecchia signora’ perdia por 1-0 ao intervalo quando o internacional português encheu o pé, à entrada da área, num remate cruzado indefensável, aos 47 minutos.

A Roma chegou a liderar por 3-1 e parecia ter o jogo controlado, sendo que o empate, aos 90+3, a faz cair para o quarto lugar, com 51 pontos, a dois do campeão Nápoles, terceiro, em campeonato liderado pelo Inter, com 67 pontos, mais 10 do que o rival AC Milan, segundo da classificação.

Depois de três derrotas consecutivas e apenas dois pontos nos derradeiros 12, a Juventus caiu para sexta, com 47.

A Roma adiantou-se no marcador aos 39 minutos, numa transição ofensiva na qual a bola acabou no brasileiro Wesley que, no limite da área, atirou em arco, fora do alcance do guarda-redes, que ainda toca ligeiramente na bola.

A contrariar a apatia da Juventus no primeiro tempo, o ‘míssil’ de Francisco Conceição devolveu emoção ao jogo que, sete minutos depois, com um canto estudado a acabar em cruzamento de Lorenzo Pellegrini para a área onde o costa-marfinense Evan Ndicka desviou para o 2-1.

Aos 65, um lançamento longo permitiu ao neerlandês Donyell Malen ganhar em velocidade à defesa e picar a bola sobre o guarda-redes, fazendo o 3-1 que parecia decidir o vencedor.

Contudo, aos 78, o marfinense Jeremie Boga apanhou uma bola solta na área e reduziu para 3-2 e, já aos 90+3, um livre na direita contou com um primeiro desvio de cabeça até a bola chegar ao pé do defesa Federico Gatti, que igualou.

Dias após afastar o Borússia Dortmund na Liga dos Campeões, a Atalanta dominou em todas as estatísticas na visita ao Sassuolo, porém perdeu, por 2-1, mesmo em superioridade numérica desde os 16 minutos, depois da expulsão de Andrea Pinamonti, com cartão vermelho direto por falta dura.

O canadiano Ismael Kone inaugurou o marcador aos 23 minutos e o norueguês Kristian Thorstvedt ampliou aos 69, sendo que a Atalanta o melhor que conseguiu foi reduzir, aos 88, por intermédio do norte-americano Yunus Musah.

Com Nuno Tavares a entrar aos 65 minutos, a Lazio não conseguiu recuperar dos dois golos de desvantagem na deslocação ao Torino, que marcou aos 21 pelo argentino Giovanni Simeone e aos 53 pelo colombiano Duvan Zapata.

Com somente dois pontos nos últimos 12 possíveis, a Lazio continua a cair e já é 10.ª, com 34 pontos, enquanto o Torino subiu a 14.º, com 30.

No primeiro jogo do dia, Rafael Leão ajudou ao triunfo, por 2-0, em casa da Cremonese, com tento aos 90+4 minutos, a concluiu um contra-ataque conduzido pelo francês Christopher Nkunku, apenas quatro minutos depois do defesa sérvio Strahinja Pavlovic ter inaugurado o marcador, após cruzamento do médio croata Luka Modric.

(Com Lusa)
