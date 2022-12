Seleção argentina já chegou a casa

O plantel comandado Scaloni chegou na madrugada desta quarta-feira e prepara-se para uma dia de festa.Segundo o relato de vários órgãos de comunicação social locais: "A glória tocou solo argentino. Os campeões do mundo estão de vota ao país. O plantel que entrou na história dourada do futebol argentino aterrou no Aeroporto Internacional de Ezeiza".





O voo AR1915 da Aerolíneas Argentinas, que transportava a delegação liderada pelo presidente da Associação Argentina de Futebol (AFA), Claudio Tapia, e o treinador da albiceleste, Lionel Scaloni, aterrou no Aeroporto Internacional de Ezeiza, na província de Buenos Aires.



Os membros da equipa sorriram ao descer do avião para uma passadeira vermelha. Messi foi o primeiro jogador a deixar o aparelho, ao lado do treinador Lionel Scaloni, que colocou o braço à volta do capitão enquanto passavam ao lado de uma placa que dizia: "Obrigado, campeões".



Os recém-campeões do mundo entraram num autocarro aberto que se movia lentamente e foi seguido por muitos adeptos.





Dezenas de milhares de fãs reuniram-se à volta do complexo desportivo da AFA, perto do aeroporto, para aguardar a chegada do autocarro.





O dia de terça-feira foi decretado feriado na Argentina devido ao regresso ao país da seleção de futebol, que no domingo conquistou o Campeonato do Mundo, o seu terceiro da história, anunciou o governo local.



A medida foi tomada depois de largas milhares de pessoas terem marcado presença tanto no aeroporto de Buenos Aires como no centro na própria capital, à espera da chegada da equipa.







A seleção liderada pelo técnico Lionel Scaloni e por Lionel Messi vai ficar instalada numa propriedade perto do aeroporto, em Ezeiza, que pertence à própria federação argentina, devido às horas tardias.



A partir das 12h00 (horas locais) desta terça-feira, numa caravana com vários autocarros a céu aberto, jogadores e técnicos vão partir em direção ao centro da capital argentina e ao local em que serão realizadas as principiais cerimónias da conquista do terceiro título mundial da "albiceleste".