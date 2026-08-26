Seleção feminina de sub-20 empata com a Itália na preparação para o Mundial2026

Seleção feminina de sub-20 empata com a Itália na preparação para o Mundial2026

A seleção portuguesa feminina de sub-20 empatou hoje em Novara com a Itália (1-1), num encontro particular que serviu de preparação para o Mundial2026 da categoria, que vai decorrer em setembro, na Polónia.

Lusa / Adicionar como fonte informativa

VER MAIS
No Complexo Desportivo de Novarello, Gallo deu vantagem às italianas aos 66 minutos, mas Diana Costa, já nos descontos, aos 90+4, impediu a derrota da equipa das ‘quinas’.

Portugal vai participar pela primeira vez no Campeonato do Mundo feminino de sub-20, que arranca em 05 de setembro e termina em 27.

Em solo polaco, a seleção nacional, liderada por Marisa Gomes, vai disputar o Grupo E com Coreia do Norte, Costa Rica e Colômbia.

Portugal garantiu o apuramento em 2025, quando chegou às meias-finais do Campeonato da Europa de sub-19.
PUB
PUB