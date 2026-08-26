Futebol Internacional
Mundial 2026
Seleção feminina de sub-20 empata com a Itália na preparação para o Mundial2026
A seleção portuguesa feminina de sub-20 empatou hoje em Novara com a Itália (1-1), num encontro particular que serviu de preparação para o Mundial2026 da categoria, que vai decorrer em setembro, na Polónia.
No Complexo Desportivo de Novarello, Gallo deu vantagem às italianas aos 66 minutos, mas Diana Costa, já nos descontos, aos 90+4, impediu a derrota da equipa das ‘quinas’.
Portugal vai participar pela primeira vez no Campeonato do Mundo feminino de sub-20, que arranca em 05 de setembro e termina em 27.
Em solo polaco, a seleção nacional, liderada por Marisa Gomes, vai disputar o Grupo E com Coreia do Norte, Costa Rica e Colômbia.
Portugal garantiu o apuramento em 2025, quando chegou às meias-finais do Campeonato da Europa de sub-19.
Portugal vai participar pela primeira vez no Campeonato do Mundo feminino de sub-20, que arranca em 05 de setembro e termina em 27.
Em solo polaco, a seleção nacional, liderada por Marisa Gomes, vai disputar o Grupo E com Coreia do Norte, Costa Rica e Colômbia.
Portugal garantiu o apuramento em 2025, quando chegou às meias-finais do Campeonato da Europa de sub-19.