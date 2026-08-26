Seleção feminina de sub-20 empata com a Itália na preparação para o Mundial2026

No Complexo Desportivo de Novarello, Gallo deu vantagem às italianas aos 66 minutos, mas Diana Costa, já nos descontos, aos 90+4, impediu a derrota da equipa das ‘quinas’.



Portugal vai participar pela primeira vez no Campeonato do Mundo feminino de sub-20, que arranca em 05 de setembro e termina em 27.



Em solo polaco, a seleção nacional, liderada por Marisa Gomes, vai disputar o Grupo E com Coreia do Norte, Costa Rica e Colômbia.



Portugal garantiu o apuramento em 2025, quando chegou às meias-finais do Campeonato da Europa de sub-19.