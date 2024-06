Seleção moçambicana vence Somália por 2-1 em jogo de qualificação para o Mundial

Os ‘mambas’ entraram bem na partida, com um domínio que permitiu ao conjunto moçambicano chegar ao golo, aos 14 minutos, através de Alfonso Amade, de cabeça, a partir de um pontapé de canto marcado por Witi, jogador do Nacional da Madeira.



Mantendo o domínio da partida, a seleção moçambicana chegou ao segundo tento, aos 30 minutos, por Stanley Ratifo, após um bom passe rasgado de Geny Catamo, do Sporting.



O resultado manteve-se inalterado e as duas equipas foram ao intervalo com os ‘mambas’ a vencerem.



Na segunda parte, a tendência do jogo mudou, com a equipa da Somália a tentar inverter o resultado, colocando mais jogadores no meio campo, o que lhe valeu um golo aos 66 minutos, por Ismail Shirwa.



O tento somali criou intranquilidade na equipa moçambicana, que viu o conjunto somali a criar dificuldades à sua defesa, mas sem conseguir empatar até ao fim da partida.



Com a vitória de hoje, os ‘mambas’ passam a somar seis pontos e jogam já na próxima segunda-feira, em Marrocos, frente à Guiné-Conacri.



A Guiné-Conacri vai receber a equipa moçambicana em Marrocos, porque está impedida pela Confederação Africana das Nações (CAF) de acolher partidas em casa, devido à falta de condições dos seus campos.



Na primeira jornada do Grupo G, a seleção moçambicana venceu o Botsuana por 3-2 e na segunda perdeu frente à Argélia por 2-0.



O Mundial de 2026 vai realizar-se nos EUA, Canadá e México, de 11 de junho a 19 de julho.