Selecionador da Nigéria acredita que Portugal poderá ser campeão

“Acima de tudo, jogaremos contra uma grande equipa, que pode vir a ser o próximo campeão do mundo, com grandes jogadores. Então, estamos muito felizes por aqui estarmos e termos a oportunidade de jogar contra eles. Será um grande jogo, tanto para eles como para nós, e a nossa tarefa agora é estarmos focados nos nossos jogadores e na filosofia e forma como queremos criar esta equipa para o futuro”, declarou o técnico da seleção nigeriana, que falhou a qualificação para o Mundial2026.



Éric Chelle, de 48 anos e que comanda a Nigéria desde 2025, desvalorizou o resultado pesado que se verificou no último confronto deste conjunto africano frente a Portugal [4-0, em Alvalade], priorizando a ambição de “melhorar” e preparar a sua equipa para os próximos compromissos, nomeadamente as fases de qualificação para a Taça Africana das Nações de 2027 e o Mundial2030.



“Não será pela questão do resultado, claro. Jogámos contra eles há três anos [novembro de 2022], e perdemos [4-0], então agora talvez pudéssemos ter medo de algo… mas não será questão disso: o mais importante é o objetivo de melhorar a cada jogo, voltarmos aos nossos melhores jogos e para isso é necessário ter um grande estado de espírito”, antecipou o treinador, entusiasmado por poder defrontar a seleção portuguesa.



Ao seu lado, Wilfred Ndidi, capitão nigeriano, enalteceu a capacidade de Portugal e recomendou a Roberto Martínez, selecionador luso, o defesa Tiago Djaló e o avançado Jota Silva, internacionais portugueses com os quais partilha o balneário ao nível de clubes, nos turcos do Besiktas.



“Infelizmente o nosso clube não conquistou qualquer título este ano e não fomos capazes de competir como queríamos. Eu não tenho o poder para sugerir nada, mas estes rapazes portugueses são muito bons, trabalham muito, são agressivos e trabalham muito nos treinos”, enalteceu relativamente aos seus companheiros de clube, destacando particularmente Tiago Djaló.



O Portugal-Nigéria está agendado para quarta-feira, às 20:45, no Estádio Dr. Magalhães Pessoa, em Leiria, e terá como árbitro o espanhol Mateo Busquets.



Depois de viajar no dia 12 de junho para Palm Beach, em Miami, na Florida, onde vai ‘montar’ o seu centro de estágio, Portugal vai estrear-se no Grupo K em 17 de junho, frente à República Democrática do Congo, em Houston, numa partida com início agendado para as 12:00 locais (18:00 horas de Lisboa).



Segue-se o estreante Uzbequistão em 23 de junho, também em Houston e igualmente com início agendado para as 12:00 (18:00), ficando o grupo fechado em 27 de junho, com Portugal a defrontar a Colômbia, em Miami, num jogo que começa às 19:30 (00:30 de 28 de junho).



O Mundial2026, o primeiro de sempre com 48 seleções, vai decorrer de 11 de junho a 19 de julho nos Estados Unidos, no Canadá e no México.



