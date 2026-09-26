Selecionador norueguês promete equipa à imagem do Mundial2026

"No jogo com o País de Gales, deu para ver que Portugal já atuou de forma diferente por causa do novo selecionador. Utilizou jogadores em posições diferentes. Mas, Portugal tens bons jogadores em todas as posições. Sabemos que vai ser um jogo disputado, mas não vamos mudar em nada a nossa forma de atuar. Não há razão para isso", afirmou Stale Solbakken.

O técnico de 58 anos falava aos jornalistas no Ullevaal Stadion, em Oslo, numa conferência de imprensa de antevisão do encontro da segunda jornada do Grupo A4 que acabou por ser bastante rápida, sobretudo devido a Haaland e às notícias que dão o Manchester City como culpado de 114 acusações relativas a violação dos regulamentos financeiros da Premier League.

Haaland tinha inicialmente sido o jogador escolhido pela federação norueguesa para falar à imprensa antes da partida de domingo, acabando depois por ser substituído por Fredrik Aursnes e Andreas Schjelderup, ambos jogadores do Benfica.

A imprensa norueguesa abordou insistentemente a situação de Haaland no City, mas Solbakken optou sempre por proteger o avançado de 26 anos.

"Ele está tranquilo, vai jogar e vai ser titular", frisou.

Selecionador da Noruega desde 2021, o antigo médio explicou que a sua equipa é vista agora de forma diferente, depois da campanha no Mundial2026, em que alcançou os quartos de final, e abordou o primeiro duelo de sempre entre Haaland e Cristiano Ronaldo.

"Um está a meio da carreira, o outro está no fim, provavelmente. Com o Cristiano Ronaldo nunca se sabe. São duas superestrelas e vai ser muito bom para os adeptos e para o mundo do futebol", concluiu.

Na primeira ronda da Liga das Nações, na partida que assinalou a estreia de Jorge Jesus, Portugal venceu no Estádio José Alvalade, em Lisboa, o País de Gales, por 1-0, com um golo de João Félix.

Já a Noruega recebeu e bateu a Dinamarca, por 3-2, com um `bis` de Haaland e com a participação dos benfiquistas Aursnes (titular) e Schjelderup (suplente utilizado).

Isto significa que as duas nações vão lutar pelo primeiro lugar no Estádio Ullevaal, recinto com capacidade para 28 mil espetadores e em que a Noruega leva um registo de três anos sem derrotas, nas últimas oito partidas oficiais disputadas.

O Noruega-Portugal está agendado para as 20:45 (19:45 horas de Lisboa) de domingo e terá arbitragem do francês François Letexier.