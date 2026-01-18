Senegal sagra-se campeão após triunfo sobre Marrocos no prolongamento

Pape Gueye marcou o golo que garantiu o triunfo do Senegal, aos 94 minutos, e o segundo título na CAN, depois de Brahim Díaz, melhor marcador do torneio, com cinco golos, ter desperdiçado uma grande penalidade no último lance do tempo regulamentar.



O triunfo do Senegal na final frente à seleção anfitriã apenas tem paralelo em três das 35 edições da Taça das Nações Africanas, duas delas protagonizadas pelo Gana, na Tunísia, em 1965, e na Líbia, em 1992.



Mais recentemente, em 2000, os Camarões conquistaram o título diante da Nigéria, que coorganizou o torneio com o Gana.