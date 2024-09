Sérgio Oliveira rescinde com Galatasaray e volta à Grécia para jogar no Olympiacos

O emblema do Pireu, no qual atuam os lusos Rúben Vezo, Costinha, Chiquinho e Gelson Martins, anunciou a contratação do médio no sítio oficial na Internet, mas não revelou a duração do contrato do português, que na segunda metade da época 2018/19 atuou no PAOK, por empréstimo do FC Porto.



Já o clube turco deu conta da rescisão do vínculo com o internacional luso em 13 ocasiões, após duas épocas no campeonato daquele país.



"O contrato entre o jogador de futebol profissional Sérgio Miguel Relvas de Oliveira e a nosso clube foi rescindido mutuamente. É anunciado ao público com respeito", pode ler-se na página do Galatasaray na rede social X.



Na carreira, além do Galatasaray e PAOK, o médio luso, de 32 anos, jogou em clubes como o Paços de Ferreira, Nantes e Roma.