Servette quer dar uma reposta à goleada no campeonato e eliminar Braga

Na primeira mão, em Braga, registou-se um empate 0-0 e, na última jornada do campeonato helvético, o Servette foi copiosamente batido, em casa, pelo Basileia, por 6-0.



“Tivemos um jogo complicado este fim de semana e vamos reagir a isso, certamente. Espero um grande ambiente nas bancadas”, apelou aos meios do clube.



Jérémy Frick disse saber que o Sporting de Braga mudou de treinador após a jornada do fim de semana, com a saída de Daniel Sousa e a entrada de Carlos Carvalhal, o que torna o jogo “complicado” também por isso.



O guarda-redes habitualmente suplente no campeonato, mas titular nas taças disse esperar um “bom jogo” e frisou o desejo de a equipa em seguir em frente, diante do Sporting de Braga que considerou uma equipa “muito experiente”.



“Queremos passar esta eliminatória. [O Sporting de Braga] É uma grande equipa europeia, maior que nós no plano europeu, não há que esconder. Espero um jogo muito disputado”, disse.



O atleta pediu maior eficácia diante da baliza contrária, atenção aos detalhes e ao último passe.



“Defensivamente temos que continuar a fazer o que temos feito. Temos que ser fortes defensiva e ofensivamente e sabemos que temos armas para responder. Mas, amanhã [quinta-feira], acho que o jogo será mais defensivo que ofensivo”, disse.



O jogo está marcado para quinta-feira, às 19:30, no Estádio de Genebra, e vai ser arbitrado pelo croata Igor Pajac.