Sevilha derrotado em casa pelo Getafe na Liga espanhola

André Silva voltou a ser titular pela formação andaluza e voltou a não estar bem, ficando em 'branco' - depois de um 'hat-trick' na jornada inaugural, o ponta-de-lança da seleção portuguesa ainda não se reencontrou com o golo.



Não foi o único português em ação, já que na defesa do outro lado esteve Antunes, este sim com razões para sorrir, já que ajudou o Getafe a sair de Sevilha sem consentir sequer um golo.



Ángel marcou os dois golos da noite, aos 03 e 38, para um resultado que projeta o Getafe para o quinto lugar, com sete pontos, tantos quantos tem o Celta, que é terceiro. Quanto ao Sevilha, está com quatro pontos, na 11.ª posição.



Também hoje, o Villarreal venceu em Leganés, por 1-0, o mesmo resultado com que com o Alavés passou no terreno do Valladolid. Igualmente pela margem mínima, o Espanyol venceu na receção ao Levante.



Concluída a quarta jornada, o FC Barcelona isola-se, com 12 pontos, seguido por Real Madrid, com 10 (após empatar em Bilbau) e de um quarteto com sete pontos composto por Celta, Alavés, Espanyol e Getafe.