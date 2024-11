Sorteio do Mundial de clubes de futebol de 2025 marcado para 5 de dezembro

O sorteio do Mundial de clubes de futebol de 2025 foi esta segunda-feira marcado pela FIFA para o dia 5 de dezembro, na cidade norte-americana de Miami, com Benfica e FC Porto a conhecerem adversários.

Os dois clubes representam Portugal na competição nos Estados Unidos, cujo novo formato conta com 32 equipas, quase todas conhecidas, à exceção do vencedor da edição deste ano da Taça Libertadores, que oporá o Botafogo, treinado pelo português Artur Jorge, ao Atlético Mineiro, em 30 de novembro.



A FIFA notou hoje que o sorteio para a fase de grupos da competição está marcada para as 13:00 locais (18:00 de Lisboa), em Miami, cidade de uma das equipas participantes, o Inter Miami.



De resto, esta cidade norte-americana vai receber o primeiro jogo do torneio, em 15 de junho de 2025, sendo o Estádio Hard Rock um dos 12 locais de competição já anunciados pelo organismo de cúpula do futebol mundial.