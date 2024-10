Sporting bate PSV e conquista primeiro triunfo na Youth League

Dois golos marcados em momentos cirúrgicos, a fechar a primeira parte, aos 45+2 minutos, pelo avançado Afonso Moreira, e a abrir a segunda, aos 51, da autoria do médio Eduardo Felicíssimo, construíram o triunfo da equipa lisboeta, que passou por algumas dificuldades durante o período inicial.



O Sporting conquistou a primeira vitória na renovada Youth League, disputada em formato de Liga, à semelhança da 'Champions', depois de ter empatado 2-2 na receção ao Lille, na jornada inaugural, graças a um golo concretizado por Eduardo Felicíssimo, aos 90+7 minutos.



Numa primeira parte com sinal mais anfitriões, em que o guarda-redes Miguel Gouveia esteve em destaque, o bom trabalho individual e a conclusão certeira de Afonso Moreira desequilibrou a 'balança' e levou os 'leões' em vantagem para o intervalo.



Quando se esperava a reação dos neerlandeses, que perderam por 1-0 no estádio da Juventus, na ronda inaugural, foram os portugueses que aumentaram a vantagem, na sequência de um canto, quebrando em definitivo a resistência do PSV e lançando-se para uma segunda parte mais tranquila.



A equipa lisboeta, que na próxima jornada da fase de liga joga com o Sturm Graz, na Áustria, atingiu as meias-finais da prova há duas épocas, mas nunca a venceu, ao contrário dos rivais FC Porto e Benfica, que ergueram o troféu em 2018/19 e 2021/22, respetivamente.