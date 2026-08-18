Sporting de Braga define época europeia frente ao Áustria Viena

Em caso de vencer a eliminatória, o Sporting de Braga avança para a fase de liga da terceira competição de clubes da UEFA, sendo a segunda equipa portuguesa a alcançá-lo, após o Vitória de Guimarães, em 2024/25, mas se for afastada despede-se precocemente das competições europeias da presente temporada.



Após eliminarem o Zeleznicar Pancevo, com dois triunfos, por 1-0, na Sérvia, e 4-0, em casa, na segunda mão da pré-eliminatória da terceira prova da UEFA, e o Dinamo Minsk, na terceira ronda preliminar, com uma vitória caseira por 1-0 e um empate 0-0 fora, os minhotos têm no emblema austríaco o último obstáculo nesta caminhada.



Os 'arsenalistas', que têm a segunda mão do play-off marcada para 27 de agosto, em Viena, chegam ao quinto jogo da qualificação europeia com seis golos marcados e sem nenhum sofrido, enquanto, internamente, sofreram dois no empate com o Moreirense para a ronda inaugural da I Liga.



Em vésperas de receber, a partir das 20:00, o quarto classificado do último campeonato austríaco, o plantel do Sporting de Braga encontra-se ainda a recuperar de um surto gastrointestinal que levou ao adiamento do encontro com o Gil Vicente, da segunda jornada da I Liga.



Ainda sem explicação para o quadro de infeções que assolou grande parte da equipa e do staff, os bracarenses fizeram saber que a sintomatologia impedia a utilização dos jogadores afetados num periodo de 48 a 72 horas, mas abria margem de recuperação para o jogo com os austríacos.



Já o Áustria Viena chega a Braga moralizado pelo triunfo alcançado frente ao Hartberg, por 2-0, o primeiro ao fim de três jornadas na Liga austríaca, na qual segue na oitava posição, com três pontos, a seis dos líderes Rapid Viena e LASK Linz.



O emblema bracarense não realizará nenhuma partida para o campeonato português entre as duas mãos do play-off, uma vez que o jogo com o Estrela da Amadora, referente à terceira jornada, foi adiado para 10 de setembro.



O Pafos, conjunto de Chipre treinado pelo português Ricardo Sá Pinto e que conta com os jogadores lusos Guga, Pêpê Rodrigues, João Correia e Alexandre Brito, caiu da Liga Europa para a Liga Conferência, eliminado pelos austríacos do Salzburgo, e vai disputar o acesso à fase de liga frente aos albaneses do Dinamo City.