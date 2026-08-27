Sporting de Braga em vantagem para carimbar fase de liga em Viena

Na ‘pedreira’, o espanhol Pau Víctor, de penálti, aos 25 minutos - antes de falhar outro castigo máximo, aos 84 -, e o suplente Diego Rodrigues, aos 88, selaram o relativamente confortável triunfo do ‘onze’ liderado pelo espanhol Carlos Vicens.



A formação ‘arsenalista’ está, assim, bem encaminhada para conseguir a primeira presença na fase principal da terceira competição da UEFA, criada em 2021/22.



Nas primeiras cinco edições, o Vitória de Guimarães foi a única equipa portuguesa que chegou a esta fase, disputando a fase de liga em 2024/25, época em que partiu da segunda pré-eliminatória e foi eliminado nos oitavos de final, pelos espanhóis do Betis.



O Sporting de Braga alcançou o play-off depois de afastar os sérvios do Zeleznicar Pancevo (1-0 fora e 4-0 em casa), na segunda pré-eliminatória, e os bielorrussos do Dinamo Minsk (1-0 em casa e 0-0 fora), na terceira.



O encontro entre o Áustria Viena e o Sporting de Braga, da segunda mão do play-off de acesso à fase de liga da Liga Conferência, realiza-se a partir das 20:30 locais (19:30 em Lisboa), no Estádio Franz-Horr, em Viena, com arbitragem do montenegrino Nikola Dabanovic.



