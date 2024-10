O Sporting de Braga empatou hoje a zero com o Rapid Viena, em encontro da primeira mão da segunda eliminatória do caminho dos campeões da Youth League em futebol, que decorreu na cidade desportiva dos minhotos.

Com alguns jogadores que têm feito parte dos trabalhos da equipa principal e até sido chamados pelo treinador, Carlos Carvalhal, como Jónatas Noro, Thiago Helguera e João Vasconcelos, os bracarenses foram mais perigosos e criaram mais ocasiões para marcar, sobretudo no primeiro tempo.



Na segunda parte, a toada foi mais equilibrada, com as duas equipas a poderem marcar.



Os austríacos partem para a segunda mão, em 06 de novembro, que decidirá a passagem à fase seguinte, com a vantagem de jogar em casa.