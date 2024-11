Sporting de Braga perde na Áustria e é eliminado da Youth League

O Sporting de Braga perdeu hoje fora com o Rapid Viena, por 3-2, na segunda mão da segunda eliminatória do caminho dos campeões da Youth League em futebol, e, após o empate no primeiro confronto, saiu da competição.

O jogo até começou bem para os jovens 'guerreiros' do Minho, que se colocaram em vantagem aos 28 minutos através de um penálti convertido com sucesso por João Vasconcelos, mas os austríacos conseguiram restabelecer a igualdade ainda antes do intervalo, graças a Furkan Dursun (42 minutos).



Já no segundo tempo, o Sporting de Braga voltou a adiantar-se no marcador, desta feita por intermédio de Tiago Ferreira, que aproveitou uma falha na defesa do Rapid Viena para fazer o segundo da formação lusa. Mas os anfitriões reagiram rapidamente e, apenas quatro minutos depois, Fabian Silber fez o 2-2, com Yasin Mankan, aos 81, a dar a vitória e a passagem à próxima fase da prova à equipa da capital austríaca.



Após o nulo (0-0) registado em Braga na primeira mão, esta derrota ditou a eliminação da turma portuguesa, liderada por Pedro Pires, da Youth League.