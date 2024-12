St. Gallen quer contrariar tendência do Vitória para ter bola e ser eficaz

Na projeção do encontro da quinta jornada da fase de liga, o técnico alemão, de 40 anos, realçou que a equipa de Guimarães, quinta classificada da prova, com 10 pontos, se distingue pela qualidade técnica, como é apanágio do futebol luso, e pediu aos seus jogadores para aproveitarem as oportunidades.



“O Vitória de Guimarães apresenta um futebol de posse [de bola] e tem uma mentalidade ofensiva. O St. Gallen tem de tentar surpreender com passes rápidos assim que recuperar a bola e, acima de tudo, voltar a ser eficaz. (…) Se criarmos oportunidades como temos criado recentemente, em algum momento vamos fazer golos”, disse, na antevisão ao desafio marcado para o estádio Kybunpark, em St. Gallen.



Com quatro pontos em quatro jogos, os suíços ocupam o 25.º posto da terceira prova de clubes da UEFA, logo abaixo dos 24 lugares que garantem, no mínimo, o acesso ao play-off, e necessitam, pelo menos, de um triunfo nas ‘finais’ que restam, perante os vitorianos e os alemães do Heidenheim, em 19 de dezembro, admitiu o ‘timoneiro’.



Sem triunfos em casa desde 24 de setembro, dia em que goleou o Zurique, por 4-1, para a Liga suíça, o St. Gallen recusa “desistir da Liga Conferência enquanto tiver hipóteses de seguir em frente” e quer dar continuidade à “boa primeira parte” com o Basileia (1-1), no mais recente jogo do campeonato, no domingo, acrescentou Enrico Maassen.



Ao lado do treinador, o médio alemão Lukas Görtler vincou que o ambiente no seio do plantel está “um pouco mais positivo” após o empate caseiro com o Basileia, que serviu de retoma à eliminação da Taça da Suíça perante o ‘secundário’ Bellinzona (1-0), na passada quinta-feira.



O St. Gallen, 25.º classificado da fase de liga da Liga Conferência, com quatro pontos, recebe o Vitória de Guimarães, quinto, com 10, em desafio marcado para as 21:00 locais de quinta-feira (20:00 de Lisboa), no Kybunpark, em St. Gallen, com arbitragem do escocês Nicholas Walsh.