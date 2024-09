Suécia e Dinamarca adversárias de Portugal na corrida ao Europeu feminino de 2029

"O objetivo passa por organizar o Campeonato da Europa feminino com mais espetadores de sempre", assumiram as federações de futebol dos dois países escandinavos, que se predispõem a proporcionar "o melhor Europeu feminino da história".



O trabalho preparatório para a apresentação de uma candidatura conjunta e as conversações com as cidades que poderão receber jogos da competição estão "em pleno andamento", assinalaram os organismos federativos da Suécia e da Dinamarca.



Em 04 de setembro, com o objetivo de "consolidar o futebol feminino", a Federação Portuguesa de Futebol (FPF) anunciou a intenção de se candidatar à organização do Europeu de 2029, tendo recebido posteriormente a concorrência da Alemanha, uma das maiores potências da modalidade.



O processo de candidatura ao Euro2029 arrancou em 23 de julho último, quando a UEFA determinou que as federações interessadas em acolher a competição tinham até hoje para manifestarem interesse.



O calendário prossegue com a publicação dos requisitos, em 01 de outubro, seguindo-se as entregas do dossiê preliminar de candidatura, em 12 de março de 2025, e do final, em 28 de agosto, até à decisão, prevista para dezembro de 2025.



De acordo com a UEFA, as propostas devem incluir oito estádios, um com pelo menos 50 mil lugares, três com mais de 30 mil e quatro acima dos 20 mil. Os países anfitriões asseguram automaticamente a presença na fase final.



Portugal já esteve presente em duas edições, em 2017, nos Países Baixos, e em 2022, em Inglaterra, sem nunca superar a fase de grupos.