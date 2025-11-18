Futebol Internacional
Seleção Nacional
Suíça-Portugal nos quartos de final do Mundial sub-17
A seleção portuguesa vai defrontar a Suíça nos quartos de final do Campeonato do Mundo de futebol de sub-17, após os suíços terem batido a República da Irlanda, por 3-1, nos ‘oitavos’ da competição que decorre em Doha.
Poucas horas após ter garantido presença nos ‘quartos’, ao golear o México (5-0), Portugal viu sair-lhe em sorte a formação helvética, que se impôs com golos de Adrien Llukes (57 minutos), Sandro Wyss (69) e Mladen Mijajlovic (86), sendo que, pelo meio, Vincent Leonard (82 minutos) ainda reduziu para os irlandeses.
A Suíça conquistou a prova em 2009, com um triunfo por 1-0 sobre a Nigéria, graças a um golo de Haris Seferovic, antigo avançado do Benfica.
O encontro entre Portugal e Suíça está agendado para sexta-feira, novamente no complexo desportivo Aspire Zone, em Doha, onde está a decorrer o Mundial de sub-17.
Portugal vai disputar pela terceira vez os quartos de final do Mundial de sub-17, tal como aconteceu em 1995 e 2003, tendo sido eliminado nesta fase em ambas as ocasiões. Em 1989, ainda com a designação de sub-16, Portugal alcançou a sua melhor prestação, ao terminar no terceiro lugar.
