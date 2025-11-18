Suíça-Portugal nos quartos de final do Mundial sub-17

Poucas horas após ter garantido presença nos ‘quartos’, ao golear o México (5-0), Portugal viu sair-lhe em sorte a formação helvética, que se impôs com golos de Adrien Llukes (57 minutos), Sandro Wyss (69) e Mladen Mijajlovic (86), sendo que, pelo meio, Vincent Leonard (82 minutos) ainda reduziu para os irlandeses.



A Suíça conquistou a prova em 2009, com um triunfo por 1-0 sobre a Nigéria, graças a um golo de Haris Seferovic, antigo avançado do Benfica.



O encontro entre Portugal e Suíça está agendado para sexta-feira, novamente no complexo desportivo Aspire Zone, em Doha, onde está a decorrer o Mundial de sub-17.



Portugal vai disputar pela terceira vez os quartos de final do Mundial de sub-17, tal como aconteceu em 1995 e 2003, tendo sido eliminado nesta fase em ambas as ocasiões. Em 1989, ainda com a designação de sub-16, Portugal alcançou a sua melhor prestação, ao terminar no terceiro lugar.