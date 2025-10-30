Superliga: Real Madrid e A22 Sports querem indemnização da UEFA

A decisão surge após um Tribunal de Madrid ter decidido, na quarta-feira, negar um recurso à UEFA e FIFA, considerando que estas organizações “abusaram da sua posição dominante”, ao tentarem impedir a criação da Superliga, violando desta forma as regras da União Europeia.



A A22 Sports Management saudou a decisão, que considera uma “terceira vitória consecutiva” contra o “monopólio ilegal” da UEFA, e lamentou que esta tenha “recusado qualquer via de compromisso”, afirmando não ter “outra escolha” senão avançar com ações para obter compensações pelos danos sofridos.



O Real Madrid, um dos poucos clubes que ainda apoia publicamente a Superliga, considerou a decisão uma “vitória importante” e entende que esta abre a possbilidade de um pedido de indemnização pelos prejuízos causados pela UEFA.



O veredito do tribunal de Madrid surgiu quatro anos e meio depois de o projeto da Superliga ter colapsado apenas 48 horas após o seu lançamento por 12 clubes de Espanha, Itália e Inglaterra, devido a uma forte reação negativa de adeptos e responsáveis políticos.



O Tribunal de Justiça da União Europeia (TJUE) tinha decidido, em dezembro de 2023, que as regras em vigor em 2021, utilizadas pelos organismos que regem o futebol — a UEFA e a FIFA — para bloquear a Superliga, contrariavam o direito da União Europeia e constituíam um abuso de posição dominante no mercado.