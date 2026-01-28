Em direto
Técnico do Go Ahead Eagles, adversário do Braga, ainda acredita no play-off

O treinador Melvin Boel disse hoje que o Go Ahead Ealges ainda acredita na passagem ao play-off da Liga Europa de futebol, precisando para isso de vencer o Sporting de Braga, além de outros resultados.

Lusa /
Sebastien Nogier - EPA

Na sétima e penúltima ronda da fase de liga da Liga Europa, a equipa neerlandesa perdeu no terreno do Nice (3-1), comprometendo quase por completo as suas hipóteses de seguir para o play-off, precisando, além de vencer os minhotos, de uma improvável sucessão de resultados.

Melvin Boel disse estar ciente de que era preciso outro resultado em França, mas frisou que o plantel ainda acredita.

"Acho que é sempre uma questão de 50% de chance, ou avanças ou não. Sabemos que precisávamos de um resultado melhor na semana passada para manter as coisas sob controlo, mas agora temos que nos concentrar na partida de amanhã [na quinta-feira] na qual queremos entrar bem", afirmou, citado pelo sítio oficial do clube na Internet.

Para o treinador de 39 anos, a campanha europeia não se resume apenas aos resultados, mas também serve como montra do clube ao resto da Europa.

“Decidimos tirar dois dias de folga depois do jogo contra o Nice para que pudéssemos concentrar-nos totalmente nesta partida" disse ainda.

O Sporting de Braga soma 16 pontos e está na zona de apuramento direto para os oitavos de final da Liga Europa, tendo pelo menos já garantido a qualificação para o play-off de acesso a essa fase.

Sporting de Braga, quinto classificado, com 16 pontos, e Go Ahead Eagles, 30.º, com seis, defrontam-se na quinta-feira, a partir das 20:00, no Estádio De Adelaarshorst, em Deventer, nos Países Baixos, jogo que será arbitrado pelo francês Willy Delajod.

