Terceira derrota seguida para o Botafogo

Em encontro da 24.ª jornada, a formação do Rio de Janeiro até entrou bem, disposta a acabar com a série negativa de resultados, mas as suas intenções foram ‘traídas’ pelo vermelho direto de Marçal, após falta dura, logo aos 21 minutos.



Com vantagem numérica, o Corinthians assumiu o comando do encontro e chegou à vantagem já na segunda parte, aos 59 minutos, por intermédio do central Gil.



Na parte final, o Botafogo tentou tudo para, pelo menos, levar um ponto de São Paulo, mas não aproveitou as oportunidades criadas e somou o terceiro desaire seguido na prova, depois do 1-2 na receção ao Flamengo e do 0-1 no reduto do Atlético Mineiro.



Ainda assim, e com 14 jornadas por disputar, o ‘onze’ de Bruno Lage segue confortável na liderança, com 51 pontos, contra 44 do Palmeiras, de Abel Ferreira, que também perdeu na ronda 24, por 1-0, na visita ao Grêmio, terceiro, com 43.



Na próxima jornada, o Botafogo é anfitrião do Goiás, num embate marcado para segunda-feira.