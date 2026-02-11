Thomas Frank despedido do Tottenham

O Tottenham anunciou o despedimento do treinador Thomas Frank. O técnico dinamarquês chegou ao emblema londrino no início desta temporada, mas não resistiu ao momento de maus resultados que a equipa atravessa. “Ao longo da sua trajetória no clube, Thomas Frank demonstrou um compromisso inabalável, dedicando-se integralmente ao seu trabalho para o progresso do clube”, mas a mudança acaba por ser “necessária”, pode ler-se na nota oficial.





A equipa inglesa terminou a fase de liga da Champions nos oito primeiros lugares, com 17 pontos, garantindo a passagem direta para os oitavos.



Na Premier League, no entanto, os spurs não vencem uma partida há três jornadas e estão na 16ª posição da tabela, apenas cinco pontos acima da zona de despromoção.