Tiago Tomás marca no triunfo do Wolfsburgo

Tiago Tomás, que entrou em campo aos 70 minutos, marcou o terceiro golo do Wolfsburgo, aos 90, depois de Yannick Gerhardt, aos três, e Bence Dardai, aos 42, terem colocado os visitantes em vantagem por 2-0 e de Marvin Pieringer ter reduzido, aos 64.



O Wolfsburgo subiu ao 12.º lugar, distanciando-se da "zona vermelha" da classificação, na qual o Eintracht Frankfurt, terceiro posicionado, reduziu para um ponto o atraso para o Leipzig, que empatou 0-0 em casa com o Borussia Mönchengladbach, no sábado, mantendo-se a seis do líder Bayer Munique, vencedor por sofrido 1-0 em casa do St. Pauli, também no sábado.



A equipa de Frankfurt chegou a ter três golos de vantagem, marcados pelo francês Hugo Ekitike (45 minutos), Nathaniel Brown (56) e pelo egípcio Omar Marmoush (62), mas ainda tremeu quando Josha Vagnoman (86) e Nick Woltemade (90) reduziram para o Estugarda.



Os anfitriões ainda viram um golo ser anulado a Chris Fuhrich, aos 90+7 minutos, por fora de jogo, e a história do jogo poderia ter sido muito diferente, se o bósnio Ermedin Demirovic tivesse concretizado uma grande penalidade para o Estugarda, aos 22.



Longe do brilhantismo da época passada, o Hoffenheim não foi além de um empate 0-0 em Augsburgo, ainda assim suficiente para retirar o próximo adversário do Sporting de Braga na Liga Europa da zona de despromoção, colocando-o no 15.º lugar da prova.