A seleção de futebol do Togo, comandada pelo português Paulo Duarte, perdeu hoje diante da República Democrática do Congo, por 1-0, em jogo da quarta jornada do Grupo B da fase de qualificação para o Mundial2026.

No Stade des Martyrs, em Kinshasa, o golo madrugador de Meschack Elia, apontado logo aos seis minutos, revelou-se suficiente para os anfitriões somarem o segundo triunfo na ‘poule’, na qual o Togo continua sem vencer.



Com este desfecho, os congoleses passam a somar sete pontos, na terceira posição, os mesmos do Sudão, segundo colocado, ambos a um do líder Senegal, enquanto a equipa do técnico luso é quarta posicionada, com três.