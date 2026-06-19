Tomás Araújo falha treino de Portugal no calor de Palm Beach

No Gardens North County District Park, com os termómetros a registarem 32 graus celsius, mas as aplicações de meteorologia a acusarem um ‘reel feel’ de 38, o central do Benfica trabalhou à parte da equipa das ‘quinas’ e efetuou apenas treino de recuperação, pelo menos nos primeiros 15 minutos da sessão abertos à comunicação social.



Tomás Araújo foi titular na estreia de Portugal no Campeonato do Mundo, no empate com a República Democrática do Congo (1-1), na quarta-feira, devido aos problemas físicos de Rúben Dias.



No dia após a partida de Houston, o defesa central do Manchester City treinou sem limitações e hoje voltou a trabalhar com equipa.



“Estou bem e estou pronto”, afirmou Rúben Dias, em conferência de imprensa, minutos antes do treino, também no Gardens North County District Park.



Antes da sessão, os jogadores assinalaram o 24.º aniversário de Nuno Mendes rodeando o lateral esquerdo do Paris Saint-Germain, seguido de vários gritos de motivação, sobretudo durante a parte do aquecimento com bola.



Na primeira pausa para hidratação, o capitão Cristiano Ronaldo, depois de estar à conversa com Domingo Paciência e João Vieira Pinto, membros do ‘staff’ da Federação Portuguesa de Futebol, virou-se para a bancada em que estava a comunicação social e, com vários gestos com os braços e as mãos, pareceu pedir que se retirassem, já que tinha chegado a hora limite para os jornalistas assistirem ao treino.



A seleção lusa defronta o Uzbequistão na terça-feira, novamente em Houston, no Estádio NRG, com início agendado para as 12:00 locais (18:00 horas de Lisboa).



O grupo fica fechado em 27 de junho, com Portugal a defrontar a Colômbia em Miami, num jogo que começa às 19:30 (00:30 de 28 de junho em Lisboa).



Após a primeira jornada, a Colômbia lidera o Grupo K com três pontos, seguida de Portugal e RD Congo, ambos com um, enquanto o Uzbequistão, a viver o seu primeiro Campeonato do Mundo, ainda segue com zero.



O Mundial2026, o primeiro de sempre com 48 seleções, decorre até 19 de julho, dia da final, nos Estados Unidos, no México e no Canadá.