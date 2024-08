Toni Martínez dá vitória ao Alavés na La Liga

Em San Sebastian, pouco depois de ter sido anunciado como reforço, Toni Martinez entrou aos 70 minutos no Alavés e, aos 77, fez o tento da vitória dos forasteiros, depois de golos para Mendez para a Real Sociedad, aos 32, e de Villaibre, aos 45+5, de grande penalidade.



A equipa da casa ficou reduzida a 10 unidades logo aos 29 minutos, por expulsão com vermelho direto de Oyarzabal, campeão europeu por Espanha no Euro2024.





"Colchoneros" empatam...

Na capital espanhola, na terceira jornada, o Atlético registou o segundo empate na prova, apesar de um festival de golos falhados, incluindo um golo anulado pelo VAR, perante o Espanyol, naquele que foi o primeiro ponto conquistado pelo emblema catalão desde o regresso ao primeiro escalão.Isto significa que o Atlético fecha a ronda com apenas cinco pontos, no quarto posto, já a quatro do FC Barcelona, líder.No País Basco, sortes diferentes para os clubes da região, com a Real Sociedad a cair perante o Alavés e o Athletic Bilbau a bater o Valência (1-0).Já para o Athletic Bilbau bastou o golo solitário de Benat Prados Diaz em cima do intervalo, aos 45 minutos, para alcançar a primeira vitória na La Liga.O Valência, que contou com André Almeida e Thierry Correia na segunda parte, segue no último lugar, ainda sem qualquer ponto somado.Valladolid e Leganes empataram a zero.