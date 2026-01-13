Futebol Internacional
Torino surpreende e afasta Roma da Taça de Itália em pleno Estádio Olímpico
O Torino apurou-se para os quartos de final da Taça de Itália de futebol, ao ganhar na visita à Roma, por 3-2, encontrando agora o Inter Milão na próxima ronda.
No Estádio Olímpico, o Torino, 12.º na Serie A, adiantou-se no marcador, aos 35 minutos, com um remate cruzado, de fora da área, do avançado escocês Che Adams.
A reação dos anfitriões, quintos no campeonato, surgiu no primeiro lance de ataque do segundo tempo, numa recuperação de bola, que chegou ao espanhol Mario Hermoso que atirou cruzado, depois de a fazer passar por entre as pernas de um adversário.
O Torino não se intimidou e, aos 52, Che Adams bisou, rematando no coração da área, após assistência do médio croata Nikola Vlasic, que já o tinha assistido no primeiro tento.
Aos 80, António Arena, de apenas 16 anos, fez a estreia pela Roma e, no minuto seguinte, saltou para cabecear para o 2-2, ficando, pouco depois, a centímetros de consumar a reviravolta.
O Torino foi menos ofensivo, mas mais eficaz e foi assim que, aos 90, na sequência de um canto, o guarda-redes ex-benfiquista Svilar não segurou um primeiro cabeceamento, facto aproveitado pelo médio turco Emirhan Ilkhan para recarregar para o 3-2.
Além do embate entre Inter Milão e Torino, os quartos de final contam já com os embates entre Bolonha e Lazio, e Juventus e Atalanta.
Em 27 de janeiro, Fiorentina e Como decidem a ultima equipa a qualificar-se para os ‘quartos’, tendo como adversário o Nápoles.
