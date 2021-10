Tottenham volta a vencer depois de série de derrotas consecutivas

Depois da sequência de derrotas diante de Crystal Palace (3-0, fora), Chelsea (3-0, em casa) e Arsenal (3-1, fora), os ‘spurs’ puderam ‘respirar’, alcançando a sua primeira vitória na Premier League desde 29 de agosto, com o Watford.



O sul-coreano Son voltou a mostrar também o quão importante é: assistiu Pierre-Emile Hojbjerg, aos 27 minutos, e esteve no cruzamento do 2-1, em que Targett acabou por fazer um autogolo, aos 71.



Foi uma reação importante e rápida, tendo em conta que pouco antes Watkins tinha dado a igualdade ao Aston Villa, aos 67.



O triunfo deixa o Tottenham no oitavo lugar, à frente do West Ham, que tem estado em queda e hoje foi surpreendido em casa pelo Brentford, que venceu por 2-1.



A equipa proveniente do Championship continua a ser a grande surpresa. Depois de na última jornada impor um empate a 3-3 ao Liverpool, hoje foi até Londres vencer o West Ham, com o golo da vitória já aos 90+4.



Noutro jogo, o Crystal Palace teve ‘alma’ para anular dois golos de vantagem do Leicester, apontados por Iheanacho (31 minutos) e Vardy (37), com a equipa de Patrick Vieira a chegar à igualdade por Olise (61) e Schlupp (72), jogadores que saíram do banco.



A sétima jornada, em que o Chelsea venceu no sábado e é líder provisório, e o Manchester United empatou em casa com o Everton, termina hoje com o jogo ‘grande’ entre Liverpool e o campeão Manchester City.