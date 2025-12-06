Futebol Internacional
Treinador Daniel Ramos perde final da Taça da China para o Beijing Guoan
O treinador português Daniel Ramos perdeu hoje a final da Taça da China de futebol ao serviço do Henan FC, num duelo em que o angolano Fábio Abreu assinou os três golos do Beijing Guoan (3-0).
O encontro disputado em Suzhou foi decidido com um ‘hat-trick’ do antigo avançado de Marítimo, Penafiel e Moreirense, que marcou aos 16, 45+7 e 90+2 minutos, os dois últimos de grande penalidade.
Guga, médio português que passou por Benfica, Famalicão e Rio Ave, foi titular no Beijing Guoan, que conquistou a Taça da China pela quinta vez.
