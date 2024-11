Treinador do Elfsborg quer explorar pontos fracos do Sporting de Braga

Na conferência de imprensa de antevisão da partida, o jovem técnico sueco, de 32 anos, considerou a equipa minhota "um bom oponente", com individualidades muito fortes".



"Faz coisas muito boas, especialmente ofensivamente, mas como qualquer outra equipa tem pontos fracos que esperamos conseguir explorar", disse.



O Elfsborg, sétimo classificado do campeonato sueco, conta com uma vitória em três jornadas na Liga Europa, diante da Roma (1-0, em casa), e duas derrotas, com os neerlandeses do AZ Alkmaar (3-2, fora) e com os turcos do Galatasaray (4-3, fora), mas Oscar Hiljemark recusou a ideia de que, pelos resultados que obteve na prova, o Elfsborg seja favorito para quinta-feira.



"Acho que não nos devemos classificar favoritos, mas esta é a beleza do futebol, sei que temos a qualidade suficiente para desafiar a maior parte das equipas. Mostrámos isso, em casa, com a Roma, mas também com o Galatasaray. A este nível, são pequenas as diferenças entre vencer ou perder, e espero que, amanhã (quinta-feira), estejamos ao nosso melhor nível para continuar a criar problemas aos grandes clubes na Europa", disse.



Já o experiente Johan Larsson disse que os jogadores do Elfsborg conhecem suficientemente o Sporting de Braga para poderem "ferir" e "surpreender" os minhotos.



O relvado do recinto sueco é sintético, mas o internacional sueco de 34 anos desvalorizou esse facto como eventual vantagem.



"Especialmente na frente, eles têm jogadores de muita qualidade que podem adaptar-se muito bem a este tipo de relva artificial. No fundo, a bola é redonda e acho que não vamos beneficiar desse aspeto, eles são bons suficientes para lidar com a situação, certamente", disse.



Os bracarenses também somam três pontos na Liga Europa, relativos ao triunfo sobre os israelitas do Maccabi Telavive (2-1), na ronda inaugural, tendo perdido na última jornada, em Braga, há duas semanas, com os noruegueses do Bodo/Glimt (2-1) e, antes, na Grécia, diante do Olympiacos (3-0).



O jogo está agendado para as 17:45 de quinta-feira, no Boras Arenas, em Boras (Suécia), e será arbitrado pelo albanês Juxhin Xhaja.