Treinador do Estugarda diz que eliminatória com o FC Porto é de Champions

“Sem dúvida, esta podia ser uma eliminatória dos oitavos de final da Liga dos Campeões. É difícil dizer quem é o favorito. Tudo vai depender do que acontecer nos 180 minutos. Da inspiração do dia nos momentos decisivos”, disse o técnico dos bávaros, na conferência de imprensa de antevisão do jogo com os ‘dragões’.



O técnico do quarto classificado da Liga alemã assume que o FC Porto “é uma equipa de alto nível, que, historicamente, consegue grandes resultados nas provas europeias”, pelo que o seu grupo estará “preparado” para o facto.



“Esta época está a ter um ótimo rendimento. É uma equipa muito intensa, com jogadores de grande capacidade física. Temos de estar realmente em grande nível nos 180 minutos para podemos passar. Mas isso é válido para ambos", vincou.



O ‘timoneiro’ do Estugarda elogiou o “fantástico trabalho” do italiano Francesco Farioli, que “conseguiu colocar a equipa no top da I Liga portuguesa”, destacando no plantel rival sobretudo os médios, nomeadamente Froholdt, Alan Varela, Rodrigo Mora e Gabri Veiga.



“Não são apenas muito atléticos, têm muita qualidade nas alas ofensivas. Têm jogadores experientes e uma boa defesa. Temos de estar muito bem, porque se mostrarmos fraquezas, o FC Porto vai aproveitá-las”, alertou.



Foi ainda destacada a “disciplina” do FC Porto, uma formação que “sai muito bem em contra-ataque e que defende com muita paixão”.



“Sabemos que o Porto concede poucas oportunidades e teremos de ser eficazes. Penso que temos mostrado qualidade ofensivamente e eles vão certamente respeitar-nos”, completou.



Sebastian é filho de Dieter Hoeness, antigo futebolista que atuou pelo Bayern Munique na final da Taça dos Clubes Campeões Europeus de 1987, que os ‘dragões’ venceram, por 2-1, em Viena.



“Toda a gente se lembra daquele golo do Madjer. Gostava que o resultado tivesse sido diferente para o meu pai e para o Bayern. Espero que, desta vez, seja o Estugarda a passar a eliminatória", concluiu.



Já o avançado português Tiago Tomas elogiou a “equipa muito intensa” em que o FC Porto se tornou, enquadrada com a “energia própria” dos portuenses.



“Desde que têm um treinador novo deram um salto qualitativo na pressão, são perigosos nas transições e temos de nos adaptar a isso, para nos protegermos e tentarmos trazer o melhor das nossas qualidades para o encontro. Queremos chegar o mais longe possível, mas sabemos que temos um adversário duro pela frente. É importante vencer amanhã [na quinta-feira], já que jogamos em casa. Vai ser um bom jogo de se ver, para nós que estamos lá dentro e para os adeptos”, vincou.



O antigo avançado do Sporting considera que desde que chegou à Alemanha tem “evoluído noutros aspetos do jogo”, revelando o desejo de se estrear a marcar aos ‘dragões’.



“Esperemos que consiga, é um desafio importante, já que a minha mãe vem ao estádio. Seria algo especial, sem dúvida, mas o fundamental é a vitória para depois podermos pensar em continuar em prova”, completou.



O Estugarda recebe o FC Porto, na primeira mão dos oitavos de final da Liga Europa de futebol, na quinta-feira, a partir das 18:45 locais (17:45 em Lisboa), sob arbitragem do lituano Donatas Rumsas.