LE: Treinador do Ferencváros atribui favoritismo ao Sporting de Braga



Budapeste, 11 mar 2026 (Lusa) – O treinador do Ferencváros, o irlandês Robbie Keane, atribuiu hoje o favoritismo ao Sporting de Braga no embate dos oitavos de final da Liga Europa de futebol, cuja primeira mão se disputa na quinta-feira, em Budapeste.



“O Sporting de Braga é favorito, mas penso que é sempre possível ganhar a qualquer adversário”, resumiu o treinador do heptacampeão húngaro, em conferência de imprensa relativa ao jogo da segunda prova europeia de clubes, com início às 21:00 locais (20:00 em Lisboa).



Keane, de 45 anos, lembrou que, na fase de liga, o Ferencváros empatou 1-1 no estádio dos turcos do Fenerbahçe, “que tinham no plantel um jogador com maior valor de mercado do que toda a equipa” húngara, apesar de admitir que o Sporting de Braga lhe poderá criar muitas dificuldades, pois dispõe de uma “equipa muito boa”.



“Tem jogadores com boa capacidade técnica, que gostam de manter a posse de bola, mas o nosso trabalho é evitar que isso aconteça. Sabemos que será difícil”, reconheceu o técnico do segundo classificado do campeonato magiar, em igualdade pontual com o líder Gyori ETO.



O Ferencváros terminou a fase de liga no 12.º lugar e teve de disputar um play-off de acesso aos oitavos de final, enquanto os ‘arsenalistas’, que terminaram no sexto lugar e ocupam a quarta posição na I Liga portuguesa, apuraram-se diretamente. Keane apontou algumas razões para que isso tivesse acontecido.



“Os jogadores do Braga são excelentes. Temos de ter muito cuidado com eles, mas devemos manter-nos fiéis à nossa estratégia. As individualidades podem mudar as coisas de um momento para o outro e é necessário ter isso em consideração, mas temos de estar preparados o que podem fazer como equipa”, advertiu.



O médio irlandês Callum O'Dowda, de 30 anos, também espera “um jogo difícil” com a formação minhota, a qual defrontará com o objetivo de vencer, “nem que seja por um golo de diferença”, vantagem que poderia defender no segundo encontro, marcado para 18 de março.



O Ferencváros recebe o Sporting de Braga, em jogo da primeira mão dos oitavos de final da Liga Europa, em Budapeste, na quinta-feira, com início às 21:00 locais (20:00 em Lisboa), que será arbitrado pelo escocês Nicholas Walsh.

